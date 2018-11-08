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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24

  swan forever написав:Flamingo
И что мне следует предпринять?
В своём банке ОБЯЗАТЕЛЬНО написать заявление. Конечно деньги вернутся не очень быстро. Но вероятность возврата в этом случае очень высокая
Flamingo
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