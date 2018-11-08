В своём банке ОБЯЗАТЕЛЬНО написать заявление. Конечно деньги вернутся не очень быстро. Но вероятность возврата в этом случае очень высокая
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:27
Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе? Не? И еще раз, деньги не морозятся, бонус+ это не депозит, это просто ежемесячный прОцент в бонусах на положительный баланс. Если нужно, могу снять 2-3 сотни сходить за мясом, например, на рынок. Для всех остальных оплат - безнал и кредлимит.
Кстати, не только интернет. Бонусы есть куда потратить. Еще на так давно Пузата Хата принимала бонусы. Не знаю как сейчас, давненько, не заходил.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:41
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:46
Не думал, что кто-то ещё юзает Бонус+.
Эта программа и в лучшие годы была не ахти, а сейчас - просто абсолютно неконкурентна.
Не понял - за что именно даётся 5,5% чистыми бонусами ?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00
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