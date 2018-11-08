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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24

  swan forever написав:Flamingo
И что мне следует предпринять?
В своём банке ОБЯЗАТЕЛЬНО написать заявление. Конечно деньги вернутся не очень быстро. Но вероятность возврата в этом случае очень высокая
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:27

  mustbe написав:
  Solar_simfi написав:закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой"

Я уже об этом писал выше.
Если стоит задача перекрыть абонку за интернет в 120грн, и не жалко для этого морозить 30-40к - на здоровье.

Лично я свои фоповские приходы сразу перекидываю в Глобус под ~1%/мес чистыми, а оттуда - куда угодно: хоть в Приват, хоть в Моно.

Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе? Не? И еще раз, деньги не морозятся, бонус+ это не депозит, это просто ежемесячный прОцент в бонусах на положительный баланс. Если нужно, могу снять 2-3 сотни сходить за мясом, например, на рынок. Для всех остальных оплат - безнал и кредлимит.
Кстати, не только интернет. Бонусы есть куда потратить. Еще на так давно Пузата Хата принимала бонусы. Не знаю как сейчас, давненько, не заходил.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35

Re: Приватбанк

  Solar_simfi написав:Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе?

5.5% в месяц? расскажите, что за карта
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:41

  Computer написав:
  Solar_simfi написав:Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе?

5.5% в месяц? расскажите, что за карта

Такой большой, а в сказки верите :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:46

Не думал, что кто-то ещё юзает Бонус+.
Эта программа и в лучшие годы была не ахти, а сейчас - просто абсолютно неконкурентна.
Не понял - за что именно даётся 5,5% чистыми бонусами ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00

  Stringer написав:Такой большой, а в сказки верите :mrgreen:

Это раньше я был большой. А теперь довольно компактный
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:16

  Computer написав:
  Solar_simfi написав:Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе?

5.5% в месяц? расскажите, что за карта

Да, недосмотрел что там "в месяц". Признаю.
  mustbe написав:Не думал, что кто-то ещё юзает Бонус+.
Эта программа и в лучшие годы была не ахти, а сейчас - просто абсолютно неконкурентна.
Не понял - за что именно даётся 5,5% чистыми бонусами ?

До тех пор пока мой провайдер в Киеве принимает бонусы, программа персонально мне интересна + Пузата Хата. Да, 5.5% чистыми в год это стандартные приватовские 7% грязными.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:31

Понятно.
Можно делать так:
- платить абонку 100/мес
- хранить под 7%/год
- тратить без кешбека.

А можно - так:
- платить абонку 49/мес
- хранить под 17%/год
- тратить с кешбеком 5%.

Вот и вся разница.
Навскидку: на сумме 40к - второй вариант выгоднее на 2 - 2,5к в месяц.
Я не настолько сильно люблю Приват, чтобы дарить ему ежемесячно 80 баксов )
mustbe
 
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