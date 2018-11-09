В своём банке ОБЯЗАТЕЛЬНО написать заявление. Конечно деньги вернутся не очень быстро. Но вероятность возврата в этом случае очень высокая
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:27
Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе? Не? И еще раз, деньги не морозятся, бонус+ это не депозит, это просто ежемесячный прОцент в бонусах на положительный баланс. Если нужно, могу снять 2-3 сотни сходить за мясом, например, на рынок. Для всех остальных оплат - безнал и кредлимит.
Кстати, не только интернет. Бонусы есть куда потратить. Еще на так давно Пузата Хата принимала бонусы. Не знаю как сейчас, давненько, не заходил.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:41
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:46
Не думал, что кто-то ещё юзает Бонус+.
Эта программа и в лучшие годы была не ахти, а сейчас - просто абсолютно неконкурентна.
Не понял - за что именно даётся 5,5% чистыми бонусами ?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:16
Да, недосмотрел что там "в месяц". Признаю.
До тех пор пока мой провайдер в Киеве принимает бонусы, программа персонально мне интересна + Пузата Хата. Да, 5.5% чистыми в год это стандартные приватовские 7% грязными.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:31
Понятно.
Можно делать так:
- платить абонку 100/мес
- хранить под 7%/год
- тратить без кешбека.
А можно - так:
- платить абонку 49/мес
- хранить под 17%/год
- тратить с кешбеком 5%.
Вот и вся разница.
Навскидку: на сумме 40к - второй вариант выгоднее на 2 - 2,5к в месяц.
Я не настолько сильно люблю Приват, чтобы дарить ему ежемесячно 80 баксов )
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47
Стандартный в чем?
Не удивительный список? А вот от меня, например, удивил.
Чем неугодны такие страны как "Боснія і Герцеговина, Сербія, Туніс?
И когда АР Крим и самопровозглашенные "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", "Нагірно-Карабаська Республіка" и "ПМР" - стали странами?
Или уже в Приват их признали? Тогда это чисто тема для СБУ
Если только там не указано что то типа, *из стран и территорий.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:55
Не знаю, может это уже здесь было и обсуждалось, но...
вот, наткнулся на такую вот "любопытную" информацию про махинации с картами и счетами в ПБ, от Ростислава Шапошникова из ДК.
История мегамутная и непонятная
Приват Банк. Меня развели на 134 000 гривен
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