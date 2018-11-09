EKO
Обговорили ще місяць тому, коли було зняте відео. Закінчилось-то чим?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:26
EKO
Обговорили ще місяць тому, коли було зняте відео. Закінчилось-то чим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:12
Re: Приватбанк
Прибрали строкові депозити. Додали депозит джуніор 16.5% в гривні.
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:33
Когда учреждение с абонкой 49 грн. и прочими радостями закончится подобно ЭРДЭ и Платине с некогда увлекательными тарифами для ФОП, вам эти 80 баксов станут не в радость.
Кстати, а что там, где 49 грн. с ключами и электроотчетностю ФОПчика?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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