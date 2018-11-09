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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:26
EKO
Обговорили ще місяць тому, коли було зняте відео. Закінчилось-то чим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:12
Прибрали строкові депозити. Додали депозит джуніор 16.5% в гривні.
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Zochan
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:33
mustbe написав:
Понятно.
Можно делать так:
- платить абонку 100/мес
- хранить под 7%/год
- тратить без кешбека.
А можно - так:
- платить абонку 49/мес
- хранить под 17%/год
- тратить с кешбеком 5%.
Вот и вся разница.
Навскидку: на сумме 40к - второй вариант выгоднее на 2 - 2,5к в месяц.
Я не настолько сильно люблю Приват, чтобы дарить ему ежемесячно 80 баксов )
Когда учреждение с абонкой 49 грн. и прочими радостями закончится подобно ЭРДЭ и Платине с некогда увлекательными тарифами для ФОП, вам эти 80 баксов станут не в радость.
Кстати, а что там, где 49 грн. с ключами и электроотчетностю ФОПчика?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:23
Flamingo написав: swan forever написав:Flamingo
И что мне следует предпринять?
В своём банке ОБЯЗАТЕЛЬНО написать заявление. Конечно деньги вернутся не очень быстро. Но вероятность возврата в этом случае очень высокая
Заходил вчера в отделение. Операторша нашла номер заявки и сказала, что заявки уже не надо, так как проблема передана и расследуется. Пообещали решить на следующей неделе.
Поверил...
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:25
Solar_simfi написав: mustbe написав: Solar_simfi написав:
закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой"
Я уже об этом писал выше.
Если стоит задача перекрыть абонку за интернет в 120грн, и не жалко для этого морозить 30-40к - на здоровье.
Лично я свои фоповские приходы сразу перекидываю в Глобус под ~1%/мес чистыми, а оттуда - куда угодно: хоть в Приват, хоть в Моно.
Эм..5.5% чистыми бонусами в 5.5 раз больше (лучше) чем 1% в Жлобусе? Не? И еще раз, деньги не морозятся, бонус+ это не депозит, это просто ежемесячный прОцент в бонусах на положительный баланс. Если нужно, могу снять 2-3 сотни сходить за мясом, например, на рынок. Для всех остальных оплат - безнал и кредлимит.
Кстати, не только интернет. Бонусы есть куда потратить. Еще на так давно Пузата Хата принимала бонусы. Не знаю как сейчас, давненько, не заходил.
Этот "бонус" на карте-ключ ФОПа? Если да, то как его включить?
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:46
8.11.18 в 19:05 пополнил Приват-вклад на 1к и деньги до сих пор гуляют не понятно где. Другие пополнения на следующий день деньги заносило как обычно. Хороший был сбой 8 числа.
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MASolomko
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Додано: Суб 10 лис, 2018 16:36
у этого г. банка есть еще представитель на ветке ?
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citramon
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:10
1 Платіж списується при купівлі з кредитного ліміта, а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці, а з кредитних з комісією?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:19
BBC написав:
1 Платіж списується при купівлі з кредитного ліміта, а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці, а з кредитних з комісією?
С комиссией 4%
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Surz
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:21
Surz написав: BBC написав:
1 Платіж списується при купівлі з кредитного ліміта, а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці, а з кредитних з комісією?
С комиссией 4%
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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