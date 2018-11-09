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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34
BBC написав:
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Да и да.
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Surz
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:38
Surz написав: BBC написав:
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Да и да.
Спасибо за консультацию.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:09
BBC написав: Surz написав: BBC написав:
1 Платіж списується при купівлі з кредитного ліміта, а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці, а з кредитних з комісією?
С комиссией 4%
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Ахтунг.
Списание типа идет в число даты оформления, но в 00:00. Т.е. все д.б. готово на 24:00 в пердыдущий день.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:52
Первая моя ОЧ, ранее всегда были более интересные варианты оплаты. Спасибо всем за информацию о подводных камнях, т.к. на сайте Привата кооме рекламы ОЧ нет информации.
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