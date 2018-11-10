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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34
BBC написав:
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Да и да.
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Surz
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:38
Surz написав: BBC написав:
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Да и да.
Спасибо за консультацию.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:09
BBC написав: Surz написав: BBC написав:
1 Платіж списується при купівлі з кредитного ліміта, а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці, а з кредитних з комісією?
С комиссией 4%
А со своих на кредитке бесплатно? В какую дату идет списание? В дату оформления ОЧ?
Ахтунг.
Списание типа идет в число даты оформления, но в 00:00. Т.е. все д.б. готово на 24:00 в пердыдущий день.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:52
Первая моя ОЧ, ранее всегда были более интересные варианты оплаты. Спасибо всем за информацию о подводных камнях, т.к. на сайте Привата кроме рекламы ОЧ нет информации.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:39
... може хто стикавсь з таким:
- хотів поповнити лайвселф - через їхній сайт.... - пробував двічі....- приходить код, Я його ввожу, підтверджую і - біла сторінка, в лівім верхнім кутку пише англійською процесінг...
- і все! - так висить і дві хвилини і 5!!! - не поповнює і гроші з картки не з'їдає!
- зателефонував на гарячку в лайф, там сказали, якщо виникають якісь проблеми через сайт, спробуйте зателефонувати 4012 і теж банківськлю карткою поповнити БЕЗ комісії...
- телефоную, вводжу там, як просить всі цифри, кінцеву дату картки і СVV - а там каже, що допущена помилка в даті, або в CVV - Я ТРИЧІ ПРОБУВАВ і дату місцями міняв - нічого не допомагає! - далі каже, що допущена помилка в даті, або в CVV!!!
- що за дурниці???
- як поповнюіав київстар і собі і татові, то з першої спроби все поповнювалось, а тут...
п. с.
... може тому, що Я хотів за кредитні, бо свої там тільки 8грн
- але, ще раз кажу, що київстар поповняв за кредитні і все було ок!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 10 лис, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:43
Долярчик написав:
... може хто стикавсь з таким:
- хотів поповнити лайвселф - через їхній сайт.... - пробував двічі....- приходить код, Я його ввожу, підтверджую і - біла сторінка, в лівім верхнім кутку пише англійською процесінг...
- і все! - так висить і дві хвилини і 5!!! - не поповнює і гроші з картки не з'їдає!
- зателефонував на гарячку в лайф, там сказали, якщо виникають якісь проблеми через сайт, спробуйте зателефонувати 4012 і теж банківськлю карткою поповнити БЕЗ комісії...
- телефоную, вводжу там, як просить всі цифри, кінцеву дату картки і СVV - а там каже, що допущена помилка в даті, або в CVV - Я ТРИЧІ ПРОБУВАВ і дату місцями міняв - нічого не допомагає! - далі каже, що допущена помилка в даті, або в CVV!!!
- що за дурниці???
- як поповнюіав київстар і собі і татові, то з першої спроби все поповнювалось, а тут...
У Лайфа інший платіжний сервіс, не Портмоне як у МТС та Київстар
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:47
BBC написав: Долярчик написав:
... може хто стикавсь з таким:
- хотів поповнити лайвселф - через їхній сайт.... - пробував двічі....- приходить код, Я його ввожу, підтверджую і - біла сторінка, в лівім верхнім кутку пише англійською процесінг...
- і все! - так висить і дві хвилини і 5!!! - не поповнює і гроші з картки не з'їдає!
- зателефонував на гарячку в лайф, там сказали, якщо виникають якісь проблеми через сайт, спробуйте зателефонувати 4012 і теж банківськлю карткою поповнити БЕЗ комісії...
- телефоную, вводжу там, як просить всі цифри, кінцеву дату картки і СVV - а там каже, що допущена помилка в даті, або в CVV - Я ТРИЧІ ПРОБУВАВ і дату місцями міняв - нічого не допомагає! - далі каже, що допущена помилка в даті, або в CVV!!!
- що за дурниці???
- як поповнюіав київстар і собі і татові, то з першої спроби все поповнювалось, а тут...
У Лайфа інший платіжний сервіс, не Портмоне як у МТС та Київстар
тобто? - як поповнити? - за кредитні не піде?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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