Додано: Суб 10 лис, 2018 20:39

... може хто стикавсь з таким:- хотів поповнити лайвселф - через їхній сайт.... - пробував двічі....- приходить код, Я його ввожу, підтверджую і - біла сторінка, в лівім верхнім кутку пише англійською процесінг...- і все! - так висить і дві хвилини і 5!!! - не поповнює і гроші з картки не з'їдає!- зателефонував на гарячку в лайф, там сказали, якщо виникають якісь проблеми через сайт, спробуйте зателефонувати 4012 і теж банківськлю карткою поповнити БЕЗ комісії...- телефоную, вводжу там, як просить всі цифри, кінцеву дату картки і СVV - а там каже, що допущена помилка в даті, або в CVV - Я ТРИЧІ ПРОБУВАВ і дату місцями міняв - нічого не допомагає! - далі каже, що допущена помилка в даті, або в CVV!!!- що за дурниці???- як поповнюіав київстар і собі і татові, то з першої спроби все поповнювалось, а тут...п. с.... може тому, що Я хотів за кредитні, бо свої там тільки 8грн- але, ще раз кажу, що київстар поповняв за кредитні і все було ок!