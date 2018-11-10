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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:03
Re: Приватбанк
... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:43
Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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