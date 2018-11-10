Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:03
... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:43
Долярчик написав:
... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише...
Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант
https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 11 лис, 2018 08:48
Долярчик написав:
... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише...
Тас2ю
guntherhouse777
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Додано: Нед 11 лис, 2018 08:57
klug написав: Долярчик написав:
... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише...
Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант
https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell
ха-ха
.... так з комісією Я і з приват24 спокійно можу поповнити!
- тут йшлось про поповнення БЕЗ комісії!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:31
Сегодня рассрочка от Привата на 25 частей доступна в сети его партнеров на все товары.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:34
V2 написав:
Про який продукт мова?
mustbe написав:
А можно - так:
- платить абонку 49/мес (ФОП от Идеи)
- хранить под 17%/год (В+ от Глобуса)
- тратить с кешбеком 5% (Платина от Эксима)
mustbe
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:36
BBC написав:
...а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці...
Не забудьте враховувати проценти за кредитом 0,01% річних.
Також спілкувся з менеджером щодо ОЧ і вона казало, що плановий платіж чомусь останнім часом списується не одразу у дату покупки, а протягом 2-3 днів. Тому періодично перевіряйте виписку.
BBC написав:
Сегодня рассрочка от Привата на 25 частей доступна в сети его партнеров на все товары.
Акция от банка или партнеров?
MASolomko
Повідомлень: 414
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:38
От банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13950
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
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