RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7841784278437844>
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:03

Re: Приватбанк

... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 19.10.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:43

  Долярчик написав:... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:

Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:48

  Долярчик написав:... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:

Тас2ю
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:57

  klug написав:
  Долярчик написав:... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:

Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell

ха-ха
.... так з комісією Я і з приват24 спокійно можу поповнити!
- тут йшлось про поповнення БЕЗ комісії! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 19.10.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:31

Сегодня рассрочка от Привата на 25 частей доступна в сети его партнеров на все товары.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13950
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:34

  V2 написав:Про який продукт мова?

  mustbe написав:А можно - так:
- платить абонку 49/мес (ФОП от Идеи)
- хранить под 17%/год (В+ от Глобуса)
- тратить с кешбеком 5% (Платина от Эксима)
mustbe
 
Повідомлень: 832
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:36

Re: Приватбанк

  BBC написав:...а надалі списання в дату покупки й аби безкоштовно то мають бути власні кошти на кредитці...
Не забудьте враховувати проценти за кредитом 0,01% річних.
Також спілкувся з менеджером щодо ОЧ і вона казало, що плановий платіж чомусь останнім часом списується не одразу у дату покупки, а протягом 2-3 днів. Тому періодично перевіряйте виписку.

  BBC написав:Сегодня рассрочка от Привата на 25 частей доступна в сети его партнеров на все товары.
Акция от банка или партнеров?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:38

От банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13950
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:58

  BBC написав:Сегодня рассрочка от Привата на 25 частей доступна в сети его партнеров на все товары.
Нашел.
https://promos.privatbank.ua/ua/holostyak

В акции участвуют только покупки в интернете и только в магазинах: Фокстрот, Ельдорадо, Комфі, Розетка, АЛЛО.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:14

ну от чому, на РІВНОМУ МІСЦІ має бути така х....

.... коротше, поповнив картку - все одно лайфселф НЕ поповняє(через їхній сайт, щоб БЕЗ коміс)
- тож поповнив через П24 з коміс 2грн

...нащо вони так УСКЛАДНЮЮТЬ життя, якщо київстар поповнюється що з кредитних, а що з свої на раз-два!?!
- що лайфселф особливий?! :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 19.10.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7841784278437844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, slasva, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.