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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:17

  Долярчик написав:.... коротше, поповнив картку - все одно лайфселф НЕ поповняє(через їхній сайт, щоб БЕЗ коміс)
- тож поповнив через П24 з коміс 2грн

...нащо вони так УСКЛАДНЮЮТЬ життя, якщо київстар поповнюється що з кредитних, а що з свої на раз-два!?!
- що лайфселф особливий?! :twisted:

Это приват особливий. Картами других банков залетает на ура
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