Это приват особливий. Картами других банков залетает на ура
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:17
Это приват особливий. Картами других банков залетает на ура
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:25
Re: Приватбанк
Долярчик,
life. «Можливо все!»
Тобі вище повідомили, що оплата поповнення мобільного проходить через не через систему Portmone.com, як у Vodafone чи Київстар. А ще тобі навіть сказали через можна провести було оплату безкоштовно...
ps Зараз велике навантаження на покупки в мережі. Привату зараз точно не до твого поповнення без комісії
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:50
Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.
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