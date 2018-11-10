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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:17
Долярчик написав:
.... коротше, поповнив картку - все одно лайфселф НЕ поповняє(через їхній сайт, щоб БЕЗ коміс)
- тож поповнив через П24 з коміс 2грн
...нащо вони так УСКЛАДНЮЮТЬ життя, якщо київстар поповнюється що з кредитних, а що з свої на раз-два!?!
- що лайфселф особливий?!
Это приват особливий. Картами других банков залетает на ура
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:25
Долярчик написав:
- що лайфселф особливий?!
Долярчик,
life. «Можливо все!»
Тобі вище повідомили, що оплата поповнення мобільного проходить через не через систему Portmone.com, як у Vodafone чи Київстар. А ще тобі навіть сказали через можна провести було оплату безкоштовно...
ps Зараз велике навантаження на покупки в мережі. Привату зараз точно не до твого поповнення без комісії
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MASolomko
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:50
Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.
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Volodymyr Lviv
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:54
Volodymyr Lviv написав:
Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.
Ножками в отделение - по иному карту для выплат не получить
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Stringer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:00
Volodymyr Lviv написав:
Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.
Как выше заметили - только через поход в отделение.
А если похода не избежать - то можно забрать и переложить в более доходные места.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:03
Stringer А якщо є КДВ А-банка,через "додавання картки"в приват24 і щоб без комісії?
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Volodymyr Lviv
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:09
Volodymyr Lviv, как вариант - Укрэксимбанк.
Гос. банк, ставки привлекательные, есть бонусная программа для держателей карт Visa (можно к депозиту оформить)
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:26
Volodymyr Lviv написав:Stringer
А якщо є КДВ А-банка,через "додавання картки"в приват24 і щоб без комісії?
Нет, не получится
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:40
Подскажите плиз.
В мобильном приложении П24 есть пункт "Обмен валют". Какие комиссии будут при покупке $ с карты Уни гривневой на Уни или КДВ долларовой.
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gkost05
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:10
gkost05 написав:
Подскажите плиз.
В мобильном приложении П24 есть пункт "Обмен валют". Какие комиссии будут при покупке $ с карты Уни гривневой на Уни или КДВ долларовой.
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Никакой комиссии не будет, так как онлайн покупка не доступна.
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slasva
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