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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7842784378447845>
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:17

  Долярчик написав:.... коротше, поповнив картку - все одно лайфселф НЕ поповняє(через їхній сайт, щоб БЕЗ коміс)
- тож поповнив через П24 з коміс 2грн

...нащо вони так УСКЛАДНЮЮТЬ життя, якщо київстар поповнюється що з кредитних, а що з свої на раз-два!?!
- що лайфселф особливий?! :twisted:

Это приват особливий. Картами других банков залетает на ура
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:25

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:- що лайфселф особливий?! :twisted:
Долярчик,
life. «Можливо все!» ;)

Тобі вище повідомили, що оплата поповнення мобільного проходить через не через систему Portmone.com, як у Vodafone чи Київстар. А ще тобі навіть сказали через можна провести було оплату безкоштовно...

ps Зараз велике навантаження на покупки в мережі. Привату зараз точно не до твого поповнення без комісії :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:50

Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:54

  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.

Ножками в отделение - по иному карту для выплат не получить
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:00

  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.

Как выше заметили - только через поход в отделение.
А если похода не избежать - то можно забрать и переложить в более доходные места.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:03

Stringer А якщо є КДВ А-банка,через "додавання картки"в приват24 і щоб без комісії?
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:09

Volodymyr Lviv, как вариант - Укрэксимбанк.
Гос. банк, ставки привлекательные, есть бонусная программа для держателей карт Visa (можно к депозиту оформить)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:26

  Volodymyr Lviv написав:Stringer А якщо є КДВ А-банка,через "додавання картки"в приват24 і щоб без комісії?

Нет, не получится
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:40

Re: Приватбанк

Подскажите плиз.
В мобильном приложении П24 есть пункт "Обмен валют". Какие комиссии будут при покупке $ с карты Уни гривневой на Уни или КДВ долларовой.

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:10

  gkost05 написав:Подскажите плиз.
В мобильном приложении П24 есть пункт "Обмен валют". Какие комиссии будут при покупке $ с карты Уни гривневой на Уни или КДВ долларовой.

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Никакой комиссии не будет, так как онлайн покупка не доступна.
slasva
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