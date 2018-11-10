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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7842784378447845
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:18

Re: Приватбанк

  Volodymyr Lviv написав:Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.
При оформленні нового депозиту не відображається рахунок, з якого можна оформити?
Якщо відкривається депозит стандарт або стандарт строковий, то можна спробувати гроші перевести на віртуальну карту (обслуговується за тарифами картки Уні), а потім з неї оформити новий депозит.

ps Це так теорія.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:24

  Stringer написав:
  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.

Ножками в отделение - по иному карту для выплат не получить

А разве для открытия депозита интернет карта не подходит?
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Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:40

  Фантом написав:
  Stringer написав:
  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.Як відкрити?Дякую.

Ножками в отделение - по иному карту для выплат не получить

А разве для открытия депозита интернет карта не подходит?

Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:57

  Долярчик написав:
  klug написав:
  Долярчик написав:... завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:

Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell

ха-ха
.... так з комісією Я і з приват24 спокійно можу поповнити!
- тут йшлось про поповнення БЕЗ комісії! :lol:

Якщо принципово заплатити з комісією, то можна і через П24. Я запропонував варіант без зайвих витрат, та бачу, що Шапокляк глибоко розуміла людську природу.
  Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит

По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:05

  klug написав:
  Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит

По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.

Ну так за картой кдв все равно топать надо, ваш вариант только отодвигает этот момент во времени 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:19

  klug написав:
  Долярчик написав:
  klug написав:[quote=".. завтра поповню картку - спробую знову(бо тут, начебто, натякають, що ЗА КРЕДИТНІ - НЕ ПОПОВНЮЄ)...... але, ніхто це чітко не напише... :roll:

Що за кредитні не поповнюється писав лише Долярчик, зрозуміло, що для вас це авторитет, але ні. Є ще такий варіант https://secure.privatbank.ua/ua/company/#lifecell

ха-ха
.... так з комісією Я і з приват24 спокійно можу поповнити!
- тут йшлось про поповнення БЕЗ комісії! :lol:

Якщо принципово заплатити з комісією, то можна і через П24. Я запропонував варіант без зайвих витрат, та бачу, що Шапокляк глибоко розуміла людську природу.
[/quote]
===

... ей ти, Шапокляк! - Я через те твоє посилання заходив, теж все повводив, а там тоді висвітлило, що КОМІСІЯ 2 ГРН!!!
- то ж не треба ля-ля!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:43

  Stringer написав:
  klug написав:
  Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит

По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.

Ну так за картой кдв все равно топать надо, ваш вариант только отодвигает этот момент во времени 8)

Дає перевкластись согодні, а КДВ можна і перед оформленням готівки оформити. Валюту у будь-якому разі можна лише через касу отримати, тому у відділення все ж колись зайти доведеться.
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klug
 
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  #<1 ... 7842784378447845
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