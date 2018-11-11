Volodymyr Lviv написав:Закінчився доларовий депозит,хочу відкрити інший через приват24,але картка вже не дійсна.
При оформленні нового депозиту не відображається рахунок, з якого можна оформити? Якщо відкривається депозит стандарт або стандарт строковий, то можна спробувати гроші перевести на віртуальну карту (обслуговується за тарифами картки Уні), а потім з неї оформити новий депозит.
ха-ха .... так з комісією Я і з приват24 спокійно можу поповнити! - тут йшлось про поповнення БЕЗ комісії!
Якщо принципово заплатити з комісією, то можна і через П24. Я запропонував варіант без зайвих витрат, та бачу, що Шапокляк глибоко розуміла людську природу.
Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит
По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.
Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит
По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.
Ну так за картой кдв все равно топать надо, ваш вариант только отодвигает этот момент во времени
Stringer написав:Ну просто потом деньги получать с комиссией, вряд ли такое подходит
По закінченню депозиту гроші скине на КДВ, що отримає у відділенні, або замовить і через carddesign, отримає у кур’єра і забере свої гроші без комісії. Для відкриття нового депозиту, особливо у неділю інтернет-картка цілком прийнятний варіант.
Ну так за картой кдв все равно топать надо, ваш вариант только отодвигает этот момент во времени
Дає перевкластись согодні, а КДВ можна і перед оформленням готівки оформити. Валюту у будь-якому разі можна лише через касу отримати, тому у відділення все ж колись зайти доведеться.
Цитата із чату з приматом з приводу НЕ виплати винагороди по умовах акції:
Це вже ДРУГА ЗАЯВКА ПО ОДНІЙ І ТІЙ ЖЕ АКЦІЇ І ТАК КОЖЕН ПЕРІОД?!?!?!?
Заявка № 1234567 сформована На повернення коштів по кешбеку Акції Протягом 5 - 7 днів заявка буде в роботі Після її рішення очікуйте, СМС.
Мені доведеться по кожному періоду акції такі заявки створювати??? Чому виконання всіх ваших акцій проходить через ......... задній прохід???
Напишіть вже в правилах що без звернення в приват з вимогою виплати ви по своїх акціях нічого не виплачуєте
За минулою заявкою була надана відповідь : "На жаль, бонуси не були виплачені, так як можуть трактуватися як додаткові доходи для пенсіонерів або громадян, які перебувають на обліку в Центрі зайнятості. Так як клієнт дал згоду на розблокування бонусів, вони будуть нараховані орієнтовно протягом 21 дня."