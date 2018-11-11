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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7843784478457846
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:52

  EKO написав:А вот от меня, например, удивил.

Чем неугодны такие страны как "Боснія і Герцеговина, Сербія, Туніс?

И когда АР Крим и самопровозглашенные "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", "Нагірно-Карабаська Республіка" и "ПМР" - стали странами?

Или уже в Приват их признали? :o Тогда это чисто тема для СБУ 8)
Если только там не указано что то типа, *из стран и территорий.

Удивил -- есть "гарячка" -- там разудивят.

Когда стали? -- давно уже. Страна это не синоним госсударству, если что.
Просвещаемся:
https://thedb.ru/items/Chem_otlichaetsy ... SUDARSTVA/
_hunter
 
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  #<1 ... 7843784478457846
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