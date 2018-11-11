EKO написав:А вот от меня, например, удивил.
Чем неугодны такие страны как "Боснія і Герцеговина, Сербія, Туніс?
И когда АР Крим и самопровозглашенные "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", "Нагірно-Карабаська Республіка" и "ПМР" - стали странами?
Или уже в Приват их признали? Тогда это чисто тема для СБУ
Если только там не указано что то типа, *из стран и территорий.
Удивил -- есть "гарячка" -- там разудивят.
Когда стали? -- давно уже. Страна это не синоним госсударству, если что.
Просвещаемся: