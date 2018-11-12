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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7843784478457846
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:52

  EKO написав:А вот от меня, например, удивил.

Чем неугодны такие страны как "Боснія і Герцеговина, Сербія, Туніс?

И когда АР Крим и самопровозглашенные "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", "Нагірно-Карабаська Республіка" и "ПМР" - стали странами?

Или уже в Приват их признали? :o Тогда это чисто тема для СБУ 8)
Если только там не указано что то типа, *из стран и территорий.

Удивил -- есть "гарячка" -- там разудивят.

Когда стали? -- давно уже. Страна это не синоним госсударству, если что.
Просвещаемся:
https://thedb.ru/items/Chem_otlichaetsy ... SUDARSTVA/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:17

Re: Приватбанк

Поражен работой банка и службы поддержки.

Мама сегодня делала перевод, по ошибке выбрала не карту для выплат, на которой лежала нужная сумма, а заплатила с универсалки. Не было никакого уведомления о том, что спишется комиссия за перевод. Приват24 показал в двух полях одинаковую сумму, которую и нужно было доставить адресату. Мама подумала, что отправляет на универсальную, потому и без %.

А потом оказалось, что перевод ушел с кредитки, и сумма списалась почти на 200 грн. больше. Тут же написала в суппорт с просьбой отменить платеж или осуществить его с карты для выплат, чтобы вернуть комиссию. Оттуда совершенно отмороженные ответы: "Такой возможности нет" и "Все комиссии указаны на сайте". При подтверждении платежа сумма с комиссией не высвечивалась, возможно - глюк.

Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.

В суппорте отказались помочь. "Ошибки со стороны банка нет" и "При оплате есть возможность выбора карты" - это цитаты двух полученных ответов.

Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:00

  Сержик написав:Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...

Странно, что для вас это новость... :shock:
Vorlon
 
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