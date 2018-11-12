Мама сегодня делала перевод, по ошибке выбрала не карту для выплат, на которой лежала нужная сумма, а заплатила с универсалки. Не было никакого уведомления о том, что спишется комиссия за перевод. Приват24 показал в двух полях одинаковую сумму, которую и нужно было доставить адресату. Мама подумала, что отправляет на универсальную, потому и без %.
А потом оказалось, что перевод ушел с кредитки, и сумма списалась почти на 200 грн. больше. Тут же написала в суппорт с просьбой отменить платеж или осуществить его с карты для выплат, чтобы вернуть комиссию. Оттуда совершенно отмороженные ответы: "Такой возможности нет" и "Все комиссии указаны на сайте". При подтверждении платежа сумма с комиссией не высвечивалась, возможно - глюк.
Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.
В суппорте отказались помочь. "Ошибки со стороны банка нет" и "При оплате есть возможность выбора карты" - это цитаты двух полученных ответов.
Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...
Сержик написав:Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.
Дай маме воспроизвести повторно. На тех этапах, где раньше рисовало о наличии комисии сделай принскрин.
Затем пишешь подробно свою ситуацию, прикладываешь эти скрины, излагаешь также проблему также со службой поддержки и отправляешь на help@pb.ua В сообщении также надо указать финансовый номер мамы.
Зачастую через эту связь стараются вникать в проблему. Хотя в ответ могут отправить отписку...
Зачастую через эту связь стараются вникать в проблему. Хотя в ответ могут отправить отписку...
Да, раньше точно пытались. Мне однажды вернули средства (по совсем другой ситуации, связанной с платежом в инвалюте и конвертацией по неправильному курсу), извинились, дали сорри-бонус. Но это было 3.5 года назад. В последнее время совершенно другое отношение. Кстати, была ситуация, когда отправлял им жалобу на их инкассаторов за очень грубое нарушение ПДД и последующее поведение их сотрудника, тянущее на легкую уголовку, - вместе с видео и так далее. Был очевидцем, не прошел мимо. Писали, что разберутся и дадут ответ. Прошел месяц, напомнил им - сказали, что еще разбираются, но ответ обязательно будет, подождите. Прошло полтора года...
Так что из-за каких-то 200 гривен даже не хочется с ними связываться, выводы сделаны.