Додано: Вів 13 лис, 2018 15:17

Поражен работой банка и службы поддержки.



Мама сегодня делала перевод, по ошибке выбрала не карту для выплат, на которой лежала нужная сумма, а заплатила с универсалки. Не было никакого уведомления о том, что спишется комиссия за перевод. Приват24 показал в двух полях одинаковую сумму, которую и нужно было доставить адресату. Мама подумала, что отправляет на универсальную, потому и без %.



А потом оказалось, что перевод ушел с кредитки, и сумма списалась почти на 200 грн. больше. Тут же написала в суппорт с просьбой отменить платеж или осуществить его с карты для выплат, чтобы вернуть комиссию. Оттуда совершенно отмороженные ответы: "Такой возможности нет" и "Все комиссии указаны на сайте". При подтверждении платежа сумма с комиссией не высвечивалась, возможно - глюк.



Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.



В суппорте отказались помочь. "Ошибки со стороны банка нет" и "При оплате есть возможность выбора карты" - это цитаты двух полученных ответов.



Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...