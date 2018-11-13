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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7844784578467847>
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:52

  EKO написав:А вот от меня, например, удивил.

Чем неугодны такие страны как "Боснія і Герцеговина, Сербія, Туніс?

И когда АР Крим и самопровозглашенные "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", "Нагірно-Карабаська Республіка" и "ПМР" - стали странами?

Или уже в Приват их признали? :o Тогда это чисто тема для СБУ 8)
Если только там не указано что то типа, *из стран и территорий.

Удивил -- есть "гарячка" -- там разудивят.

Когда стали? -- давно уже. Страна это не синоним госсударству, если что.
Просвещаемся:
https://thedb.ru/items/Chem_otlichaetsy ... SUDARSTVA/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:17

Re: Приватбанк

Поражен работой банка и службы поддержки.

Мама сегодня делала перевод, по ошибке выбрала не карту для выплат, на которой лежала нужная сумма, а заплатила с универсалки. Не было никакого уведомления о том, что спишется комиссия за перевод. Приват24 показал в двух полях одинаковую сумму, которую и нужно было доставить адресату. Мама подумала, что отправляет на универсальную, потому и без %.

А потом оказалось, что перевод ушел с кредитки, и сумма списалась почти на 200 грн. больше. Тут же написала в суппорт с просьбой отменить платеж или осуществить его с карты для выплат, чтобы вернуть комиссию. Оттуда совершенно отмороженные ответы: "Такой возможности нет" и "Все комиссии указаны на сайте". При подтверждении платежа сумма с комиссией не высвечивалась, возможно - глюк.

Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.

В суппорте отказались помочь. "Ошибки со стороны банка нет" и "При оплате есть возможность выбора карты" - это цитаты двух полученных ответов.

Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:00

  Сержик написав:Шикарный клиентоориентированный сервис, ничего не скажешь...

Странно, что для вас это новость... :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:31

Re: Приватбанк

  Сержик написав:Мама говорит, что уже не раз было такое, что выбирала не ту карту для оплаты, но при попытке провести платеж видела сообщение о комиссии, понимала свою ошибку и не делала перевод, точнее - делала с "правильной" карты. Сейчас этого сообщения не было.
Дай маме воспроизвести повторно. На тех этапах, где раньше рисовало о наличии комисии сделай принскрин.

Затем пишешь подробно свою ситуацию, прикладываешь эти скрины, излагаешь также проблему также со службой поддержки и отправляешь на help@pb.ua
В сообщении также надо указать финансовый номер мамы.

Зачастую через эту связь стараются вникать в проблему. Хотя в ответ могут отправить отписку...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:23

Приват с пятницы не выдаёт новые карты.
Говорят - пилят систему.
Кормят завтраками.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:28

Мама-то хоть знает, что переводила деньги кому-то?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:54

Re: Приватбанк

MASolomko

Зачастую через эту связь стараются вникать в проблему. Хотя в ответ могут отправить отписку...


Да, раньше точно пытались. Мне однажды вернули средства (по совсем другой ситуации, связанной с платежом в инвалюте и конвертацией по неправильному курсу), извинились, дали сорри-бонус. Но это было 3.5 года назад. В последнее время совершенно другое отношение. Кстати, была ситуация, когда отправлял им жалобу на их инкассаторов за очень грубое нарушение ПДД и последующее поведение их сотрудника, тянущее на легкую уголовку, - вместе с видео и так далее. Был очевидцем, не прошел мимо. Писали, что разберутся и дадут ответ. Прошел месяц, напомнил им - сказали, что еще разбираются, но ответ обязательно будет, подождите. Прошло полтора года...

Так что из-за каких-то 200 гривен даже не хочется с ними связываться, выводы сделаны.

WachtAmRhein

Смешно.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:55

  mustbe написав:Приват с пятницы не выдаёт новые карты.
Говорят - пилят систему.
Кормят завтраками.

Як пилять? Тепер будуть дерев'яні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:33

Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?

То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:57

  Vorlon написав:Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?

То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?


А-а-а, клюнул таки жареный петух. ;-)
WachtAmRhein
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