WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю
P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:12
WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю
P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:58
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Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 лис, 2018 02:29
А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
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