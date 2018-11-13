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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:12

WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю :D

P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:58

  Vorlon написав:Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?

То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?

<VorlonMode>
Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:29

  klug написав:
  Vorlon написав:Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?

То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?

<VorlonMode>
Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
</VorlonMode>

А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 07:31

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?
Если зарегистрироваться в мобильном Приват24 номером телефона, который отсутствует в их базе, то тебе оформят предоплаченную платежную карту (анонимную виртуалку)... Позволит ли это в дальнейшем без предоставления документов прикрепить платёжные карты других украинских банков сказать не смогу.

Я являюсь клиентом банка, прикрепил карту monobank и оплату проезда через QR-код с неё оплатить получилось. Единственное на карте monobank необходимо было поставить достаточный лимит на оплате в интернете. Оплата проходила через LiqPay покупкой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:04

Re: Приватбанк

  Sagittarius написав:А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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