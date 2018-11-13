WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю
P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:12
WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю
P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:58
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Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 лис, 2018 02:29
А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
Додано: Сер 14 лис, 2018 07:31
Re: Приватбанк
Если зарегистрироваться в мобильном Приват24 номером телефона, который отсутствует в их базе, то тебе оформят предоплаченную платежную карту (анонимную виртуалку)... Позволит ли это в дальнейшем без предоставления документов прикрепить платёжные карты других украинских банков сказать не смогу.
Я являюсь клиентом банка, прикрепил карту monobank и оплату проезда через QR-код с неё оплатить получилось. Единственное на карте monobank необходимо было поставить достаточный лимит на оплате в интернете. Оплата проходила через LiqPay покупкой.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:04
Re: Приватбанк
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:45
Re: Приватбанк
і звідки вони цей список дістають?
прямо на свій смартфон?
+50грн !
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