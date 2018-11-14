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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:12
WachtAmRhein
Не клюнул, но недостаток информации ощущаю
P.S. Карты банка открывать не планирую в любом случае...
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Vorlon
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Додано: Вів 13 лис, 2018 23:58
Vorlon написав:
Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?
То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?
<VorlonMode>
Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
</VorlonMode>
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klug
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Додано: Сер 14 лис, 2018 02:29
klug написав: Vorlon написав:
Кто подскажет - оплата проезда в транспорте при помощи QR-кода и приложения Приват24 может быть выполнена неклиентом банка?
То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?
<VorlonMode>
Ніколи не платив через QR у транспорті, плачу з кешбеком через безконтакт
</VorlonMode>
А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
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Sagittarius
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Додано: Сер 14 лис, 2018 07:31
Vorlon написав:
То есть можно ли зарегистрироваться в мобильном Приват24 без карт банка и оплачивать проезд кредитками других банков (с кэшбеком, разумеется)?
Если зарегистрироваться в мобильном Приват24 номером телефона, который отсутствует в их базе, то тебе оформят предоплаченную платежную карту (анонимную виртуалку)... Позволит ли это в дальнейшем без предоставления документов прикрепить платёжные карты других украинских банков сказать не смогу.
Я являюсь клиентом банка, прикрепил карту monobank и оплату проезда через QR-код с неё оплатить получилось. Единственное на карте monobank необходимо было поставить достаточный лимит на оплате в интернете. Оплата проходила через LiqPay покупкой.
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MASolomko
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Додано: Сер 14 лис, 2018 11:04
Sagittarius написав:
А как контролеры проверяют безконтакт? чеков-то нету
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:45
BBC написав:
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
і звідки вони цей список дістають?
прямо на свій смартфон?
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greenozon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:56
greenozon написав: BBC написав:
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
і звідки вони цей список дістають?
прямо на свій смартфон?
Планшет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:39
BBC написав: greenozon написав: BBC написав:
В Киеве контролері имеют список оплат первые и последние 4 цифры
і звідки вони цей список дістають?
прямо на свій смартфон?
Планшет.
Хм..
А как они в случае гуглопэя будут проверять?
Там же вроде левая карта, притом как таковой исходной физической карты может и не быть...
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curiousobro
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:38
Не знаю
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