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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7845784678477848
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 07:21

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Второй раз на слово поверила
в Сумах все суммы сходятся :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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