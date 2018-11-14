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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 07:21
WachtAmRhein написав:
Второй раз на слово поверила
в Сумах все суммы сходятся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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