в Сумах все суммы сходятся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 07:21
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:21
Приватбанк отказывается от валютных депозитов
Крупнейший банк Украины – государственный Приватбанк намерен до минимума сократить объемы валютных депозитов.
Об этом заявила зампредправления банка Галина Пахачук во время выступления на Fitch Rating Annual Conference
"Мы умышленно установили очень низкие ставки по валютным вкладам, чтобы "вытеснить" их из банка. Поэтому в скором времени ждите нашу валюту в других коммерческих банках", – сказала Пахачук.
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