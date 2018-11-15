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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7845784678477848
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 07:21

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Второй раз на слово поверила
в Сумах все суммы сходятся :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:21

Приватбанк отказывается от валютных депозитов

Крупнейший банк Украины – государственный Приватбанк намерен до минимума сократить объемы валютных депозитов.

Об этом заявила зампредправления банка Галина Пахачук во время выступления на Fitch Rating Annual Conference
"Мы умышленно установили очень низкие ставки по валютным вкладам, чтобы "вытеснить" их из банка. Поэтому в скором времени ждите нашу валюту в других коммерческих банках", – сказала Пахачук.


https://biz.nv.ua/finance/privatbank-ot ... 07499.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:07

greenozon
На даний момент насос увімкнув Ексім, у Прихвата анорексія.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:28

Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:34

  Карамболь написав:Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?

Нет еще
ramaz
 
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