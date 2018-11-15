в Сумах все суммы сходятся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 07:21
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:21
Приватбанк отказывается от валютных депозитов
Крупнейший банк Украины – государственный Приватбанк намерен до минимума сократить объемы валютных депозитов.
Об этом заявила зампредправления банка Галина Пахачук во время выступления на Fitch Rating Annual Conference
"Мы умышленно установили очень низкие ставки по валютным вкладам, чтобы "вытеснить" их из банка. Поэтому в скором времени ждите нашу валюту в других коммерческих банках", – сказала Пахачук.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:07
greenozon
На даний момент насос увімкнув Ексім, у Прихвата анорексія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:28
Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:34
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:45
Альфа банк платит 6.5% по 3 летним вкладам
Эксимбанк больше предлагает?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:48
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:52
Годовая какая ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:54
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:08
Пять процентов годовых
в Альфа-Банк больше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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