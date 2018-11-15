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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7846784778487849
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:18

  Ukrainian написав:

Пять процентов годовых
в Альфа-Банк больше

Заберете потім через ВТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:13

А скільки, на сьогодні, потрібно занести в Приват, що би платину отримати?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:53

Pupsik

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greenozon
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