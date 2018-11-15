Ukrainian написав:lel написав:Ukrainian
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018
Пять процентов годовых
в Альфа-Банк больше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:18
Заберете потім через ВТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:13
А скільки, на сьогодні, потрібно занести в Приват, що би платину отримати?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:53
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