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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7846784778487849
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:18

  Ukrainian написав:

Пять процентов годовых
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:13

А скільки, на сьогодні, потрібно занести в Приват, що би платину отримати?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:53

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28

  clientage написав:
  Ukrainian написав:Эксимбанк больше предлагает?

7% на 1й мес из 6 с ежемес :)

средняя 5% выходит
но для такого срока вполне отличная ставка
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

Re: Приватбанк

mephala написав:
  clientage написав:
  Ukrainian написав:Эксимбанк больше предлагает?

7% на 1й мес из 6 с ежемес :)

средняя 5% выходит
но для такого срока вполне отличная ставка
Написали бы такое тройку лет назад, то засмеяли бы :)
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:12

Re: Приватбанк

те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37

  Карамболь написав:Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?

Пока еще нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:48

  mephala написав:те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)


це ви згадали "Субординований" депо від ПБ, що зявився якраз до-підчас націоналізації?

тоді 99% людей панічно боялись і навіть я не ризикнув...
жаль, зараз був би ЖИРРРР
:roll:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:51

  mephala написав:те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)

Чому по 10 по 20. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)

Чому по 10 по 20. :wink:

я валютный имел ввиду.
mephala
 
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