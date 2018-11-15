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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:18
Ukrainian написав:
Пять процентов годовых
в Альфа-Банк больше
Заберете потім через ВТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:13
А скільки, на сьогодні, потрібно занести в Приват, що би платину отримати?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:53
Pupsik
1 000 000 грн
або
40 000 валюти
або просто на платній основі (повна оплата)
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greenozon
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28
clientage написав: Ukrainian написав:
Эксимбанк больше предлагает?
7% на 1й мес из 6 с ежемес
средняя 5% выходит
но для такого срока вполне отличная ставка
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mephala
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
mephala написав: clientage написав: Ukrainian написав:
Эксимбанк больше предлагает?
7% на 1й мес из 6 с ежемес
средняя 5% выходит
но для такого срока вполне отличная ставка
Написали бы такое тройку лет назад, то засмеяли бы
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Інкогніто
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:12
те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)
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mephala
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37
Карамболь написав:
Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?
Пока еще нет.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:48
mephala написав:
те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)
це ви згадали "Субординований" депо від ПБ, що зявився якраз до-підчас націоналізації?
тоді 99% людей панічно боялись і навіть я не ризикнув...
жаль, зараз був би ЖИРРРР
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:51
mephala написав:
те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)
Чому по 10 по 20.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:39
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)
Чому по 10 по 20.
я валютный имел ввиду.
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