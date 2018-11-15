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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7847784878497850
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:17

Слава ПриватБанку!!!!

Вот здесь описывал ситуацию:
Приватбанк
Вчера вернули деньги в полном объеме.
Благодарю банк!
Сотрудницу Татьяну!
И коллегу MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:52

  mephala написав:те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)


В мене є і 10,2%
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

Re: Приватбанк

вчера пополнил приват вклад через терминал и вот уже вторые сутки денег нет. смс о пополнении есть - денег на вкладе нет
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  #<1 ... 7847784878497850
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