Вот здесь описывал ситуацию:
Приватбанк
Вчера вернули деньги в полном объеме.
Благодарю банк!
Сотрудницу Татьяну!
И коллегу MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:17
Слава ПриватБанку!!!!
Вот здесь описывал ситуацию:
Приватбанк
Вчера вернули деньги в полном объеме.
Благодарю банк!
Сотрудницу Татьяну!
И коллегу MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:52
В мене є і 10,2%
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55
Re: Приватбанк
вчера пополнил приват вклад через терминал и вот уже вторые сутки денег нет. смс о пополнении есть - денег на вкладе нет
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:21
Re: Приватбанк
В прошлый четверг попал на такое. Звоните/пишите в поддержку. Я просил составить заявку, но деньгу вернули на карту во вторник, с которой производил авторизацию.
Авторизацию в тумбу производить с Уни бессмысленно из-за этой ситуации.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:39
Ну, як сказати, Прихва же може ще й по КДВ комісію зняти за нецільове поповнення - тут не вгадаєш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:48
Re: Приватбанк
klug, комиссию не сняли. На КдВ зачислена сумма, которую отдал терминалу.
В выписке значилось, что возврат средств при оплате в терминале...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:04
Радий за вас, враховуючи, що це Приват, готові закластися, що завтра у аналогічному випадку буде так само?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|