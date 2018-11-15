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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7847784878497850
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:17

Слава ПриватБанку!!!!

Вот здесь описывал ситуацию:
Приватбанк
Вчера вернули деньги в полном объеме.
Благодарю банк!
Сотрудницу Татьяну!
И коллегу MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:52

  mephala написав:те кто сидят в пятилетках по 10% тоже свысока смотрят на всю эту возьню =)


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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

Re: Приватбанк

вчера пополнил приват вклад через терминал и вот уже вторые сутки денег нет. смс о пополнении есть - денег на вкладе нет
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:21

Re: Приватбанк

В прошлый четверг попал на такое. Звоните/пишите в поддержку. Я просил составить заявку, но деньгу вернули на карту во вторник, с которой производил авторизацию.

Авторизацию в тумбу производить с Уни бессмысленно из-за этой ситуации.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:39

  MASolomko написав:В прошлый четверг попал на такое. Звоните/пишите в поддержку. Я просил составить заявку, но деньгу вернули на карту во вторник, с которой производил авторизацию.

Авторизацию в тумбу производить с Уни бессмысленно из-за этой ситуации.

Ну, як сказати, Прихва же може ще й по КДВ комісію зняти за нецільове поповнення - тут не вгадаєш.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:48

Re: Приватбанк

klug, комиссию не сняли. На КдВ зачислена сумма, которую отдал терминалу.
В выписке значилось, что возврат средств при оплате в терминале...
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:04

  MASolomko написав:klug, комиссию не сняли. На КдВ зачислена сумма, которую отдал терминалу.
В выписке значилось, что возврат средств при оплате в терминале...

Радий за вас, враховуючи, що це Приват, готові закластися, що завтра у аналогічному випадку буде так само?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:23

  lag1lag11 написав:
  Карамболь написав:Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?

Пока еще нет.

Проверяйте счета... я вчера проверил в 19:20 - ничего не было... сегодня проверил и на тебе...
100 грн зачислены вчерашним числом в 15:40 отаке...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:40

Re: Приватбанк

  klug написав:Радий за вас, враховуючи, що це Приват, готові закластися, що завтра у аналогічному випадку буде так само?


Все ок. Есть документы ->
Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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