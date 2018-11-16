Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09
Re: Приватбанк
Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Кто не пьёт, тот не рискует.
|