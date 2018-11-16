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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7848784978507851
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09

Re: Приватбанк

Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39

Моим не выплатили :( буду писать
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47

  demichh написав:Моим не выплатили :( буду писать

Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 7848784978507851
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