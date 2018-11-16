Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09
Re: Приватбанк
Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 17 лис, 2018 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 17 лис, 2018 06:33
Re: Приватбанк
А все ли были условия соблюдены?
Подписка на сайте промо была?
Пустило нормально?
Покупки делались согласно правил?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:46
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:34
Фантом між покупками мало пройти не менше доби, а у вас на скріні всі три за 1 добу:
П.С. Мої батьки наразі теж нічого не отримали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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