Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09
Карамболь, Goodman Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39
Моим не выплатили
буду писать
demichh
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47
demichh написав:
Моим не выплатили
буду писать
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Востаннє редагувалось
Фантом
в Суб 17 лис, 2018 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 06:33
Фантом написав:
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
А все ли были условия соблюдены?
Подписка на сайте промо была?
Пустило нормально?
Покупки делались согласно правил?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Суб 17 лис, 2018 08:46
Goodman
Естественно.
Мы ж на финансовом форуме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 09:34
Фантом
між покупками мало пройти не менше доби, а у вас на скріні всі три за 1 добу:
Як взяти участь в акції?
Із 07.09.2018 до 31.10.2018 включно зареєструйтеся та здійсніть не менше ніж 3 купівлі від 50 грн кожна пенсійною карткою Masterсard® від ПриватБанку в будь-яких магазинах (оплата через POS).
Зверніть увагу!
Між оплатами має бути різниця мінімум в одну добу.
https://promos.privatbank.ua/ua/plyus-1 ... latu-v-pos
П.С. Мої батьки наразі теж нічого не отримали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:10
Карамболь написав: lag1lag11 написав: Карамболь написав:
Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?
Пока еще нет.
Проверяйте счета... я вчера проверил в 19:20 - ничего не было... сегодня проверил и на тебе...
100 грн зачислены вчерашним числом в 15:40 отаке...
Проверил. 100 грн зачислены.
lag1lag11
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:58
у меня чет не хрюкают...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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