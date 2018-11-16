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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7848784978507851
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09

Re: Приватбанк

Карамболь, Goodman
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39

Моим не выплатили :( буду писать
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47

  demichh написав:Моим не выплатили :( буду писать

Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
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Востаннє редагувалось Фантом в Суб 17 лис, 2018 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 06:33

Re: Приватбанк

  Фантом написав:Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.


А все ли были условия соблюдены?

Подписка на сайте промо была?
Пустило нормально?
Покупки делались согласно правил?

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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:46

Goodman Естественно.
Мы ж на финансовом форуме.
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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:34

Фантом між покупками мало пройти не менше доби, а у вас на скріні всі три за 1 добу:
Як взяти участь в акції?
Із 07.09.2018 до 31.10.2018 включно зареєструйтеся та здійсніть не менше ніж 3 купівлі від 50 грн кожна пенсійною карткою Masterсard® від ПриватБанку в будь-яких магазинах (оплата через POS).
Зверніть увагу! Між оплатами має бути різниця мінімум в одну добу. https://promos.privatbank.ua/ua/plyus-1 ... latu-v-pos


П.С. Мої батьки наразі теж нічого не отримали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:10

  Карамболь написав:
  lag1lag11 написав:
  Карамболь написав:Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?

Пока еще нет.

Проверяйте счета... я вчера проверил в 19:20 - ничего не было... сегодня проверил и на тебе...
100 грн зачислены вчерашним числом в 15:40 отаке...

Проверил. 100 грн зачислены. :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:58

Re: Приватбанк

у меня чет не хрюкают...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:53

Re: Приватбанк

нема хрю
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:04

  Фантом написав:Goodman Естественно.
Мы ж на финансовом форуме.
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Дружище... не хочу вас огорчить, но если это все транзакции по карте родителей, то сотку вам могут не выплатить... т.к. по условиям акции должен быть зазор между покупками не менее суток... :(
Карамболь
 
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