Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:09
Карамболь, Goodman Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39
Моим не выплатили
буду писать
demichh
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:47
demichh написав:
Моим не выплатили
буду писать
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Востаннє редагувалось
Фантом
в Суб 17 лис, 2018 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 06:33
Фантом написав:
Счастливчики. У моих родителей как всегда. Них.я.
А все ли были условия соблюдены?
Подписка на сайте промо была?
Пустило нормально?
Покупки делались согласно правил?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Суб 17 лис, 2018 08:46
Goodman
Естественно.
Мы ж на финансовом форуме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 09:34
Фантом
між покупками мало пройти не менше доби, а у вас на скріні всі три за 1 добу:
Як взяти участь в акції?
Із 07.09.2018 до 31.10.2018 включно зареєструйтеся та здійсніть не менше ніж 3 купівлі від 50 грн кожна пенсійною карткою Masterсard® від ПриватБанку в будь-яких магазинах (оплата через POS).
Зверніть увагу!
Між оплатами має бути різниця мінімум в одну добу.
https://promos.privatbank.ua/ua/plyus-1 ... latu-v-pos
П.С. Мої батьки наразі теж нічого не отримали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:10
Карамболь написав: lag1lag11 написав: Карамболь написав:
Господа пенсионного сословия! Понимаю, что до 20-го ещё есть время... но может кому-нить уже выплатили сотку на пенс. счёт по недавней акции?
Пока еще нет.
Проверяйте счета... я вчера проверил в 19:20 - ничего не было... сегодня проверил и на тебе...
100 грн зачислены вчерашним числом в 15:40 отаке...
Проверил. 100 грн зачислены.
lag1lag11
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:58
у меня чет не хрюкают...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:53
нема хрю
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:04
Фантом написав: Goodman
Естественно.
Мы ж на финансовом форуме.
Дружище... не хочу вас огорчить, но если это все транзакции по карте родителей, то сотку вам могут не выплатить... т.к. по условиям акции должен быть зазор между покупками не менее суток...
Карамболь
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