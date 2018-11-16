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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:32
господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:51
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