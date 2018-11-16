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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7849785078517852
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:32

господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала
uaprofi
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о только написал на форуме и свинья уже покушала с одной карты )))
uaprofi
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  uaprofi написав:господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала

она наверное мужскх рук не любит, у меня паця накормлена, а у мужа - нет :)
история примерно 2-х недельной давности повторяется. Тогда у всех тока к 18-ти всё поголовье накормили :wink:
Кассандра
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