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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7849785078517852
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:32

господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:07

о только написал на форуме и свинья уже покушала с одной карты )))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:29

  uaprofi написав:господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала

она наверное мужскх рук не любит, у меня паця накормлена, а у мужа - нет :)
история примерно 3-х недельной давности повторяется. Тогда у всех тока к 18-ти всё поголовье накормили :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:08

  Карамболь написав: Фантом
Дружище... не хочу вас огорчить, но если это все транзакции по карте родителей, то сотку вам могут не выплатить... т.к. по условиям акции должен быть зазор между покупками не менее суток... :(

От же ж, бісові діти. Столько ловушек для бедных пенсионеров. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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  #<1 ... 7849785078517852
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