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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7849785078517852
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:32

господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:51

uaprofi аналогично
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:07

о только написал на форуме и свинья уже покушала с одной карты )))
uaprofi
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  uaprofi написав:господа! а у всех с копилкай всё в порядке? а то у меня сегодня свинья почему то не покушала

она наверное мужскх рук не любит, у меня паця накормлена, а у мужа - нет :)
история примерно 3-х недельной давности повторяется. Тогда у всех тока к 18-ти всё поголовье накормили :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:08

  Карамболь написав: Фантом
Дружище... не хочу вас огорчить, но если это все транзакции по карте родителей, то сотку вам могут не выплатить... т.к. по условиям акции должен быть зазор между покупками не менее суток... :(

От же ж, бісові діти. Столько ловушек для бедных пенсионеров. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:21

бум надеяться на это не обращают внимания, как у получивших :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:45

Re: Приватбанк

зачисление СЭП переводом по реквизитах на зарплатную карту будет с комиссией 0,5% или без ? если это будет не мой работодатель , а я сам себе с карты другого банка ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:46

  yama написав:зачисление СЭП переводом по реквизитах на зарплатную карту будет с комиссией 0,5% или без ? если это будет не мой работодатель , а я сам себе с карты другого банка ?

будет с комисс 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:47

Re: Приватбанк

Зарплата, соцвыплаты, песия — целевые средства и на КдВ прийдет без комиссии. Любые другие пополнения пойдут с комиссией.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:55

  yama написав:зачисление СЭП переводом по реквизитах на зарплатную карту будет с комиссией 0,5% или без ? если это будет не мой работодатель , а я сам себе с карты другого банка ?

  MASolomko написав:Зарплата, соцвыплаты, песия — целевые средства и на КдВ прийдет без комиссии. Любые другие пополнения пойдут с комиссией.

Якщо цільові виплати виконують відповідні установи: зарплату - роботодавець, пенсію - пенсійний фонд і т.д. Якщо людина буде сама собі слати ЗП з картки іншого банку, то банк трактує це як нецільове зарахування з відповідною комісією.
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