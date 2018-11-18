|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 03:21
Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу. Якщо правильно оформити у відділенні. До 4 переказів на місяць, до 20т грн на місяць.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор