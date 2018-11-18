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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 03:21
Re: Приватбанк
Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу. Якщо правильно оформити у відділенні. До 4 переказів на місяць, до 20т грн на місяць.
Додано: Пон 19 лис, 2018 06:36
Re: Приватбанк
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:23
Re: Приватбанк
Якісь документи потрібні з місця роботи чи з банку в якому отримую зарплату?
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:29
ні, тільки картка
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