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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7850785178527853
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 03:21

Re: Приватбанк

Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу. Якщо правильно оформити у відділенні. До 4 переказів на місяць, до 20т грн на місяць.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 06:36

Re: Приватбанк

  alibob написав:Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу.
З цього переказу неможливо оформити депозит "Безподатковий".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:23

Re: Приватбанк

alibob написав:Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу. Якщо правильно оформити у відділенні. До 4 переказів на місяць, до 20т грн на місяць.
Якісь документи потрібні з місця роботи чи з банку в якому отримую зарплату?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:29

  Zochan написав:
alibob написав:Переказ зарплати з іншого банку на КДВ без комісу. Якщо правильно оформити у відділенні. До 4 переказів на місяць, до 20т грн на місяць.
Якісь документи потрібні з місця роботи чи з банку в якому отримую зарплату?

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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:08

Re: Приватбанк

Додам: з однієї зарплатної картки тільки до двох рег. платежів (переказів) на місяць. Чотири - якщо з двох (трьох...). Максимальна сума одного платежу - 5 т. грн.
alibob
 
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