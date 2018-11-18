Коллеги нужна консультация по оплате через QR-код. Ситуация следующая - оплачиваю турфирме их услуги. Естественно хотят нал, но я настаиваю на оплате картой. Говорят терминала нет, но глав-бух может якобы сгенерить QR-код по которому картой можно оплатить через приложуху привата. Божатся, что это не перевод на физика, а оплата на юрика. Хочу пойти таким путем: завести в П24 симину платину и оплатить через приложуху нею. Но возникает резонный вопрос - кошерным ли будет в этом случае МСС? Ну и не будет ли по ходу еще каких засад (лимит на оплату планирую заблаговременно поднять). Понимаю, что ситуация не стандартная, но может кто с чем похожим сталкивался и сможет чего умного посоветовать
MASolomko написав:Flamingo, я оплачивал проезд в городском транспорте через QR-код Привата с карты monobank, которая прикреплена была к моему Приват24.
MCC был кошерный — путешествия (оплата проходила через систему LiqPay). Получается всё зависит от того, как настроили "виртуальный терминал" эта контора с банком.
ps Если сумма большая, то может есть смысл оплатить сначала моней на 1 грн, а потом уже желаемой картой?
Спасибо, плюсанул. Я тоже в своих размышлениях отталкиваюсь от аналога оплаты через QR в транспорте. Просто думаю мне манипуляцию на 1 грн. сделать не дадут. И так типа идут на уступки. Да и внеся сначала на Симу нал - потом, если МСС окажется не кошерным, ехать взад в Эксим и снимать нал, чтобы потом вернуться в турфирму дабы заплатить налом - как-то не правильно. В общем рискну на следующей неделе (просто на этой гл.бух уехала на "слет юных Василис", а без нее код никто не сгенерит).
Коллеги нужна консультация по оплате через QR-код. Ситуация следующая - оплачиваю турфирме их услуги. Естественно хотят нал, но я настаиваю на оплате картой. Говорят терминала нет, но глав-бух может якобы сгенерить QR-код по которому картой можно оплатить через приложуху привата. Божатся, что это не перевод на физика, а оплата на юрика. Хочу пойти таким путем: завести в П24 симину платину и оплатить через приложуху нею. Но возникает резонный вопрос - кошерным ли будет в этом случае МСС? Ну и не будет ли по ходу еще каких засад (лимит на оплату планирую заблаговременно поднять). Понимаю, что ситуация не стандартная, но может кто с чем похожим сталкивался и сможет чего умного посоветовать
Попробуйте за нал доп.скидку попросить.
Да там скидок я и так уже нацыганил . Я ж через фирмы обычно не езжу, хотя именно с этой фирмой когда-то ездил довольно часто. И они меня помнят. А тут за счет раннего бронирования и скидок постоянного клиента на отеле уже экономия получилась почти 50% от того что начиналось, плюс там небольшой 6тидневный тур по стране с питанием и проживанием - очень неплохой ценник выходит. А перелет у меня уже свой, дешевый забронирован. Поэтому боюсь, что им мне уже просто уступать просто некуда
Flamingo написав:им мне уже просто уступать просто некуда
Страховки хай скостят, у вас же небойсь свои
С этого я начал , но они ж турагент, поэтому страховки навязанные туроператором победить не могут. Но пошли на уступки в другом. И в принципе сумма страховки за двоих в общем платеже смешная - меньше 80 грн. Так что "нехай буде". Хотя пользы конечно с них никакой ;(