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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7851785278537854
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:52

Re: Приватбанк

Коллеги нужна консультация по оплате через QR-код.
Ситуация следующая - оплачиваю турфирме их услуги. Естественно хотят нал, но я настаиваю на оплате картой. Говорят терминала нет, но глав-бух может якобы сгенерить QR-код по которому картой можно оплатить через приложуху привата.
Божатся, что это не перевод на физика, а оплата на юрика. Хочу пойти таким путем: завести в П24 симину платину и оплатить через приложуху нею. Но возникает резонный вопрос - кошерным ли будет в этом случае МСС? Ну и не будет ли по ходу еще каких засад (лимит на оплату планирую заблаговременно поднять).
Понимаю, что ситуация не стандартная, но может кто с чем похожим сталкивался и сможет чего умного посоветовать
Попробуйте за нал доп.скидку попросить.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:54

  MASolomko написав:Flamingo, я оплачивал проезд в городском транспорте через QR-код Привата с карты monobank, которая прикреплена была к моему Приват24.

MCC был кошерный — путешествия (оплата проходила через систему LiqPay).
Получается всё зависит от того, как настроили "виртуальный терминал" эта контора с банком.

ps Если сумма большая, то может есть смысл оплатить сначала моней на 1 грн, а потом уже желаемой картой?

Спасибо, плюсанул. Я тоже в своих размышлениях отталкиваюсь от аналога оплаты через QR в транспорте.
Просто думаю мне манипуляцию на 1 грн. сделать не дадут. И так типа идут на уступки. Да и внеся сначала на Симу нал - потом, если МСС окажется не кошерным, ехать взад в Эксим и снимать нал, чтобы потом вернуться в турфирму дабы заплатить налом - как-то не правильно. В общем рискну на следующей неделе (просто на этой гл.бух уехала на "слет юных Василис", а без нее код никто не сгенерит).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00

  Кащей написав:
Коллеги нужна консультация по оплате через QR-код.
Ситуация следующая - оплачиваю турфирме их услуги. Естественно хотят нал, но я настаиваю на оплате картой. Говорят терминала нет, но глав-бух может якобы сгенерить QR-код по которому картой можно оплатить через приложуху привата.
Божатся, что это не перевод на физика, а оплата на юрика. Хочу пойти таким путем: завести в П24 симину платину и оплатить через приложуху нею. Но возникает резонный вопрос - кошерным ли будет в этом случае МСС? Ну и не будет ли по ходу еще каких засад (лимит на оплату планирую заблаговременно поднять).
Понимаю, что ситуация не стандартная, но может кто с чем похожим сталкивался и сможет чего умного посоветовать
Попробуйте за нал доп.скидку попросить.

Да там скидок я и так уже нацыганил :). Я ж через фирмы обычно не езжу, хотя именно с этой фирмой когда-то ездил довольно часто. И они меня помнят. А тут за счет раннего бронирования и скидок постоянного клиента на отеле уже экономия получилась почти 50% от того что начиналось, плюс там небольшой 6тидневный тур по стране с питанием и проживанием - очень неплохой ценник выходит. А перелет у меня уже свой, дешевый забронирован. Поэтому боюсь, что им мне уже просто уступать просто некуда 8)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:им мне уже просто уступать просто некуда

Страховки хай скостят, у вас же небойсь свои :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:37

  clientage написав:
  Flamingo написав:им мне уже просто уступать просто некуда

Страховки хай скостят, у вас же небойсь свои :)

С этого я начал :mrgreen: , но они ж турагент, поэтому страховки навязанные туроператором победить не могут. Но пошли на уступки в другом. И в принципе сумма страховки за двоих в общем платеже смешная - меньше 80 грн. Так что "нехай буде". Хотя пользы конечно с них никакой ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:55

  Квесторе_поверніться написав:
  alibob написав:Максимальна сума одного платежу - 5 т. грн.

Більші суми перекантовував...це відколи такий мізер?

Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:03

У турфирм при оплате налом всегда можно получить скидка. У Анекса так неоднократно получал 7%. Получше любого кэшбека :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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  #<1 ... 7851785278537854
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